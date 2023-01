That ’90s show contiene un cameo dedicato a Beverly Hills, 90210

Negli episodi di That ’90s Show c’è un cameo legato a una delle serie cult degli anni Novanta: Beverly Hills, 90210.

Non proseguite, ovviamente, con la lettura se non volete anticipazioni.

Nello show originale c’erano delle sequenze in cui protagonisti sognavano e parodie legate alla cultura pop del periodo in cui era ambientata la storia. Nel progetto arrivato su Netflix si è seguita questa tradizione mostrando la giovane Leia Forman (Callie Haverda) che, quando la sua vita sentimentale non va come sperava, entra in un tunnel all’insegna di 90210 e inizia a sognare ad occhi aperti su come sarebbe la vita all’interno dell’iconica serie. Durante una delle sue fantasie incontra Brian Austin Green, interprete di David Silver, che appare al termine di ogni scenario per dichiarare che sta per fare il dj a una festa e sarà fantastico. Durante il suo compleanno, inoltre, Leia sogna di nuovo Green e gli chiede come era Donna Martin tra una scena e l’altra, ricevendo come risposta ‘Cosa vuoi dire ‘scene’?.

Che ne pensate del cameo dedicato a Beverly Hills, 90210 nella serie That ’90s Show? Lasciate un commento!

Le dieci puntate riportano sugli schermi molte delle star di That ’70s Show, raccontando eventi ambientati circa quindici anni dopo la fine dello show originale.

Il racconto prende il via nel 1995, qunado Leia (Callie Harveda), figlia di Eric e Donna, farà visita ai suoi nonni per trascorrere con loro l’estate, stringendo così amicizia con una nuova generazione di ragazzini che vivono a Point Place, sotto lo sguardo attento di Kitty e quello severo di Red.

Come già detto, Debra Jo Rupp e Kurtwood Smith hanno ripreso la parte di Kitty e Red, mentre tra le guest star ci saranno Topher Grace, Laura Prepon, Wilmer Valderrama, Mila Kunis e Ashton Kutcher nei ruoli di Eric Forman, Donna Pinciotti, Fez, Jackie Burkhart e Michael Kelso.

Tra i nuovi arrivi nel mondo dello show ci sono poi Ashley Aufderheide (Emergence), Mace Coronel (Colin in Black & White), Maxwell Acee Donovan (Gabby Duran & The Unsittables), Reyn Doi (Barb and Star Go to Vista Del Mar) e Sam Morelos.

