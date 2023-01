That ’90s Show: sul set è stata mantenuta una tradizione della serie originale

I giovani protagonisti di That ’90s Show hanno svelato quale tradizione sul set è stata mantenuta dalle riprese dello show originale, That ’70s Show.

Maxwell Acee Donovan, interprete di Nate, ha infatti raccontato a People:

Mi ricordo che proprio il primo giorno, Debra Jo e Topher si sono seduti a pranzo con noi e ci hanno parlato per due ore, delle tradizioni dietro le scene di That ’70s Show, e ci hanno coinvolti in tutto quello. Mi ha totalmente calmato e mi ha fatto inoltre fatto sentire immediatamente parte di questa famiglia.

L’attore ha quindi rivelato:

Una che abbiamo fatto prima di ogni ripresa live era quella di prenderci tutti per mano e, dopo aver contato fino a 3, urlavamo la nostra battuta preferita dell’episodio e alzavamo le mani. E, a quanto sembra, quella era una tradizione che avevano mantenuto per tutte le otto stagioni di ’70s Show. E l’hanno portata sul set, ed è stato così surreale far parte di un cerchio con tutte queste persone che guardavo in tv mentre crescevo… L’ho trovato davvero bello.

Che ne pensate della scelta di mantenere le tradizioni della serie originale sul set di That ’90s Show?

Le dieci puntate riportano sugli schermi molte delle star di That ’70s Show, raccontando eventi ambientati circa quindici anni dopo la fine dello show originale.

Il racconto prende il via nel 1995, qunado Leia (Callie Harveda), figlia di Eric e Donna, farà visita ai suoi nonni per trascorrere con loro l’estate, stringendo così amicizia con una nuova generazione di ragazzini che vivono a Point Place, sotto lo sguardo attento di Kitty e quello severo di Red.

Come già detto, Debra Jo Rupp e Kurtwood Smith hanno ripreso la parte di Kitty e Red, mentre tra le guest star ci saranno Topher Grace, Laura Prepon, Wilmer Valderrama, Mila Kunis e Ashton Kutcher nei ruoli di Eric Forman, Donna Pinciotti, Fez, Jackie Burkhart e Michael Kelso.

Tra i nuovi arrivi nel mondo dello show ci sono poi Ashley Aufderheide (Emergence), Mace Coronel (Colin in Black & White), Maxwell Acee Donovan (Gabby Duran & The Unsittables), Reyn Doi (Barb and Star Go to Vista Del Mar) e Sam Morelos.

