The Acolyte: la serie tv di Star Wars potrebbe uscire nel 2024

The Acolyte, la serie tv di Star Wars ambientata ai tempi dell’Alta Repubblica potrebbe uscire nel 2024.

In un nuovo report di Bespin Bulletin, si afferma che la serie potrebbe uscire tra ben due anni, ovvero nel 2024.

La data di uscita è nascosta in un report più lungo basato sulla costruzione dei nuovi set per la serie presso gli Shinfield Studios di Berkshire. Le riprese principali devono ancora iniziare, quindi il periodo di pubblicazione potrebbe sicuramente venire spostato in caso di problemi. Nel 2023 è già prevista la stagione 3 di The Mandalorian, e con molta probabilità anche Ahsoka e Skeleton Crew usciranno il prossimo anno.

La storia di The Acolyte sarà ambientata 100 anni prima di quanto accade in La Minaccia Fantasma e spiegherà come si è arrivati al punto in cui un lord Sith riesce infiltrarsi indisturbato nel senato, svelando cosa è andato storto. La serie viene descritta come un mystery che farà luce su quello che accade sotto la superficie di una società apparentemente in una situazione incredibilmente positiva.

La produzione della serie tv è prevista per questo autunno.

Fonte: Comic Book