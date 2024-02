Amandla Stenberg è una delle protagoniste di The Acolyte, una delle prossime serie di Star Wars e l’attrice, in una recente intervista, ha parlato dell’ambientazione del progetto.

L’attrice, che avrà la parte di una padawan, ha spiegato:

Nel contesto dell’universo di Star Wars, si tratta di un’epoca all’insegna della grande pace, in teoria. Ed è inoltre un’epoca di un’istituzione e in cui le idee sulla Forza sono molto rigide. E penso che quello che stiamo cercando di esplorare nel nostro show sia quello che accade quando un’istituzione ha un unico concetto di come si possa usare il potere.

Amandla ha aggiunto:

Proviamo a offrire molte diverse prospettive e risposte a quella domanda. L’idea è in un certo senso di onorare l’ethos di Star Wars e le idee riguardanti la Forza e, inoltre, di metterle alla prova, speriamo in modo armonioso.

Che ne pensate delle dichiarazioni di Amandla Stenberg sulla serie The Acolyte?

Nel cast della serie, con star Amandla Stenberg, ci sono anche Dafne Keen, Carrie-Ann Moss, Jodie Turner-Smith, Manny Jacinto, Lee Jung-Jae e Joonas Suotamo.

The Acolyte sarà ambientato 100 anni prima de La Minaccia Fantasma, verso la fine dell’era dell’Alta Repubblica. La serie sarà incentrata principalmente sull’esplorazione di come “il Lato Oscuro della Forza riuscì a infiltrarsi nella Repubblica proprio all’apice dello splendore dei Jedi”, e risponderà alla domanda: “Come si è arrivati al punto in cui un Signore dei Sith è stato in grado di infiltrarsi nel Senato senza che nessun Jedi se ne accorgesse? Cosa è andato storto, quali scenari hanno condotto a tutto questo?”.

Trovate tutte le notizie sulla nuova serie della saga nella nostra scheda.

Fonte: C Magazine

