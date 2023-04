Charlie Barnett, tra i protagonisti di The Acolyte, ha parlato della serie tv prequel di Star Wars in arrivo nel 2024.

Durante la Star Wars Celebration a Londra all’inizio di questo mese, Barnett è stato intervistato da Collider parlando della collaborazione con lo showrunner Leslye Headland e della serie tv:

Sono un cavaliere Jedi e ho dei capelli davvero fantastici. Questo ve lo posso dire. Leslye è una scrittrice incredibile, e anche l’intero team. È una drammaturga, quindi è coinvolta nella storia. Penso che la cosa più entusiasmante per me, ed è entusiasmante lavorarci, sia attraverso il linguaggio, attraverso lo sviluppo di questi personaggi, ti rendi conto che il male e il bene sono negli occhi di chi guarda. Sai, le cose sono così multistrato e complicate, e ci vuole una persona di grande talento per scrivere un personaggio che puoi vedere da tutti quegli angoli. È un racconto di poliziotti, onestamente, nella mia mente, motivo per cui è così entusiasmante. Siamo a un punto in cui siamo al massimo e il potere può essere difficile.

Nel cast della serie, con star Amandla Stenberg, ci sono anche Dafne Keen, Carrie-Ann Moss, Jodie Turner-Smith, Manny Jacinto, Lee Jung-Jae e Joonas Suotamo.

The Acolyte sarà ambientato 100 anni prima de La Minaccia Fantasma, verso la fine dell’era dell’Alta Repubblica. La serie sarà incentrata principalmente sull’esplorazione di come “il Lato Oscuro della Forza riuscì a infiltrarsi nella Repubblica proprio all’apice dello splendore dei Jedi”, e risponderà alla domanda: “Come si è arrivati al punto in cui un Signore dei Sith è stato in grado di infiltrarsi nel Senato senza che nessun Jedi se ne accorgesse? Cosa è andato storto, quali scenari hanno condotto a tutto questo?”.

Che ne pensate delle parole di Charlie Barnett su The Acolyte? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Comic Book

