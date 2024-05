Dopo la Trilogia Classica, la Trilogia prequel di Star Wars ha messo in crisi l’idea che i fan e le fan della saga si erano fatti degli Jedi svelando che l’Ordine al quale appartenevano Obi Wan Kenobi and co era tutto fuorché esente da difetti e, a quanto pare, questo concetto troverà terreno fertile anche in The Acolyte, la serie TV che arriverà in streaming su Disney+ a partire dal 5 giugno.

Nel corso di una chiacchierata con Screen Rant, Charlie Barnett (Russian Doll, Chicago Fire, Men In Black 3) spiega infatti che The Acolyte:

È come quel momento in cui ti rendi conto che i tuoi genitori non sono come degli dei, se capisci cosa intendo. Quel tipo di misticismo che si manifesta… e penso che Yord sia molto convinto dell’idea che “gli Jedi sono come degli dei”. È un Cavaliere Jedi, e lo è anche da poco tempo, quindi è molto entusiasta di farlo bene.

Poi aggiunge:

Ogni volta che osservavo gli Jedi crescendo, vedevano che erano perfetti. “Sono come delle divinità!”. Ma vedere i lati grezzi della loro umanità, tornando ad alcuni dei film e vedendo Anakin lottare con queste cose con Obi-Wan che gli parla ed esprime lo stesso tipo di sentimenti… Amo quelle dinamiche umane mescolate. Questi sono gli aspetti di Yord che mi sono davvero divertito ad esplorare.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Trovate tutte le notizie sulla nuova serie della saga nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

I film e le serie imperdibili