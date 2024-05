Tra i protagonisti di The Acolyte, la nuova serie di Star Wars, c’è Dafne Keen e la giovane attrice ha rivelato che ha causato involontariamente l’evacuazione di un hotel durante la sua preparazione fisica per le scene d’azione con la spada laser.

L’interprete di Jecki ha raccontato a Entertainment Weekly:

Alloggiavo in un hotel, ero minorenne quindi il mio chaperone era in un’altra stanza, e andavo ad allenarmi nella palestra dell’albergo che aveva un soffitto piuttosto basso. Non avevo bisogno di soffitti alti e stavo facendo questa mossa che passi la spada sopra la tua testa e ho colpito un allarme antincendio. Nell’intero hotel si sentiva ‘BEEP! BEEP! BEEP!’ e poi hanno evacuato l’intero albergo.

Lo staff della struttura ha inoltre scoperto che era stata lei la causa della situazione e mi hanno presa da parte:

Mi hanno detto: ‘Non puoi farlo’. Non mi hanno sbattuta fuori, ma hanno detto: ‘Puoi semplicemente stare attenta?’. Era imbarazzante. La mia reazione era tipo: ‘Ragazzi, non posso ancora dirvelo, ma tra due anni questo avrà senso. Vi prometto che non sono solo qualcuno a cui piace giocare con i bastoni.

Dafne, intervistata da ComicBook, ha inoltre svelato che ha usato la sua esperienza personale per interpretare il suo personaggio in The Acolyte perché a 19 anni aveva già lavorato da un decennio e questo l’aveva spinta a essere adulta fin da quando era giovanissima:

Penso che Jecki lo abbia dentro di sé e ha questo atteggiamento adulto che non è normale in una diciottenne, che è l’età di Jackie. Quindi ci sono molti elementi legati a quello e tanto del mio perfezionismo e del suo perfezionismo, e semplicemente quanto penso siamo entrambe lavoratrici dedite, e inoltre quanto siamo critiche nei confronti di noi stesse e siamo così competitive. Quindi molti elementi legati a me e a lei sono simili, ed è qualcosa di piuttosto facile da usare nella mia interpretazione.

Keen ha quindi fatto un paragone con X-23, che ha interpretato nel film con star Hugh Jackman:

L’obiettivo di Laura in Logan era di uccidere ed era ciò a cui volevamo arrivare, in qualsiasi modo si dovesse arrivare in quella situazione, che si trattasse di decapitare o pugnalare le persone più volte. In Star Wars è completamente l’opposto. Un Jedi non vuole uccidere, è l’ultima cosa che desidera fare. Si tratta tutto di deviare e proteggersi. E, inoltre, si tratta della forma, a cui non ero abituata.

X-23 aveva inoltre uno stile di combattimento molto animalesco e, preparandosi per le riprese dello show i suoi preparatori atletici le hanno consigliato di calmarsi:

A livello istintivo, perché era quello che era successo nella gran parte di scene d’azione che avevo girato, mi mettevo a urlare quando colpivo le persone. E mi hanno detto: ‘No, questa è una meditazione’. Ed era realmente interessante imparare ad avvicinarmi da un punto di vista della meditazione, usando la respirazione e trovando la bellezza, il movimento e la circolarità invece che semplicemente la violenza, che era la situazione da cui venivo.

Che ne pensate del divertente incidente avuto da Dafne Keen durante la preparazione per la serie The Acolyte?

