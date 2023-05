Una delle prossime serie della saga di Star Wars sarà The Acolyte e tra i protagonisti ci sarà anche Dafne Keen nel ruolo di un personaggio “ibrido”, per metà essere umano e per metà alieno.

Secondo quanto rivelato tra le pagine del magazine Empire, la star di Queste Oscure Materie avrà la parte di una “jedi bi-specie”.

Dafne ha descritto l’aspetto del suo personaggio dichiarando:

Sarà David Bowie che incontra Star Wars: ho un look un po’ punk, ho le corna, è carina.

Leslye Headland, che ha creato la serie, ha inoltre anticipato che l’atmosfera sarà un po’ dark, nonostante abbia inserito qualche elemento ‘camp’, essendo una filmmaker queer.

La fonte di ispirazione del personaggio affidato a Dafne sarà Rystall Sant, interpretata nel film Il Ritorno dello Jedi da Mercedes Ngoh, che aveva particolarmente colpito a livello visivo Leslye quando ha visto la versione speciale della trilogia nel 1997 e mentre scriveva, nel tempo libero avuto da ragazzina, delle fan fiction della saga.

Nella serie Rebecca Henderson avrà poi il ruolo di Vernestra Rwoh, maestro jedi dalla pelle verde apparsa tra le pagine dei romanzi, mentre Joonas Suotamo sarà il wookie jedi Kelnacca.

Charlie Barnett interpreterà invece un cavaliere jedi umano come Dean-Charles Chapman, mentre Jodie Turner-Smith dovrebbe essere un’altra delle presenze umane, ma non appartenente alle fila dei jedi o dei sith.

Non saranno alieni nemmeno altri due membri del cast: Carrie-Anne Moss e Manny Jacinto.

The Acolyte sarà ambientato 100 anni prima de La Minaccia Fantasma, verso la fine dell’era dell’Alta Repubblica. La serie sarà incentrata principalmente sull’esplorazione di come “il Lato Oscuro della Forza riuscì a infiltrarsi nella Repubblica proprio all’apice dello splendore dei Jedi”, e risponderà alla domanda: “Come si è arrivati al punto in cui un Signore dei Sith è stato in grado di infiltrarsi nel Senato senza che nessun Jedi se ne accorgesse? Cosa è andato storto, quali scenari hanno condotto a tutto questo?”.

