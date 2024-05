Nella serie Star Wars: The Acolyte l’attrice Jodie Turner-Smith ha il ruolo di Madre Aniseya, leader di una nuova setta in grado di usare la Forza che verrà introdotta nei primi episodi.

La storia è ambientata centinaia di anni prima di quanto accaduto in La Minaccia Fantasma e la congrega di streghe che verrà mostrata avrà un ruolo importante nella storia.

Jodie, intervistata da ScreenRant, ha anticipato:

Non farei un paragone con le Sorelle della Notte. Penso sia meglio non farlo e avvicinarci con una mente aperta a chi sono. Ma, in pratica, Madre Aniseya ha creato una comunità sul pianeta Brendock per questa congrega di streghe. Stiamo esistendo in un periodo in cui, secondo i jedi, il potere che abbiamo di manipolare la Forza deve essere temuto ed è sbagliato. Stabilendoci su Brendock noi stiamo opponendoci a quell’idea. Voglio dirlo in quel modo perché non è che siamo lì pensando: ‘Vogliamo combattere contro i cavalieri jedi’. Non lo facciamo. Vogliamo vivere in pace e trovare un luogo dove non siamo perseguitate perché possediamo dei poteri che sentiamo essere naturali e che crediamo di dover avere, non pensando di dover essere jedi per averli.