Kathleen Kennedy, CEO di Lucasfilm, ha commentato le critiche rivolte alla serie The Acolyte ancora prima del suo debutto, parlando dei comportamenti dei fan della saga di Star Wars.

In un’intervista rilasciata al New York Times, la produttrice sostiene che le donne coinvolte nei progetti ambientati nell’universo creato da George Lucas si ritrovino più facilmente alle prese con le critiche, come accaduto a Leslye Headland, il cui lavoro è stato etichettato come “The Wokelyte” a causa dello spazio dato alla diversità nel cast.

Kennedy, parlando con il New York Times, ha spiegato:

Operare all’interno di queste gigantesche saghe ore, con i social media e il livello di aspettative, è terrificante. Penso che Leslye abbia fatto un po’ fatica con la questione. Penso molte donne che sono entrate nell’universo di Star Wars abbiano fatto un po’ più fatica perché la fanbase è così dominata dagli uomini, quindi alle volte vengono attaccate in modi che possono essere piuttosto personali.

Kathleen ha quindi aggiunto:

Credo che la narrazione debba rappresentare tutte le persone. Quella per me è una facile decisione.

Headland ha invece aggiunto:

Essendo io stessa una fan, so come in passato alcune storie di Star Wars abbiano causato frustrazione. L’ho provata io stesso. Provo empatia per i fan di Star Wars. Ma voglio essere chiara. Chiunque sia coinvolto in bigottismo, razzismo o odio… Non lo considero un fan.

La showrunner di The Acolyte ha quindi ribadito che è impossibile accontentare tutti i fan:

Pensi: ‘Questo è ciò che le persone vogliono da Star Wars. Questo è ciò che non vogliono’. Può causarti problemi. Durante il processo creativo, ho dovuto perdonarmi, come artista, di cadere purché mi rialzassi. Questa era la promessa che ho fatto a me stessa.

Che ne pensate ai commenti di Kathleen Kennedy alle critiche dei fan della saga rivolte a The Acolyte? Lasciate un commento!

Trovate tutte le notizie sulla nuova serie della saga nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Deadline

I film e le serie imperdibili