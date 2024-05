A poche settimane dal debutto della serie, The Acolyte: La Seguace, interpretato da Leslye Headland (La sposa russa), Amandla Stenberg (The Eddy) e Lee Jung-jae (Squid Game), riporterà gli spettatori al punto in cui tutto ebbe inizio, quando le cose virarono verso il lato oscuro. Ambientata in una galassia di segreti oscuri e poteri nascenti del lato oscuro durante gli ultimi giorni dell’era dell’Alta Repubblica, la serie di Lucasfilm e Disney+ vede un’ex padawan (Stenberg) riunirsi con il suo Maestro Jedi (Jung-jae) per indagare su una serie di crimini. Ma più la loro indagine va a fondo, più si rendono conto che le forze che stanno per affrontare sono più sinistre di quanto avessero mai previsto.

Il nuovo teaser rilasciato da Disney+ intitolato “Plan” è sicuramente ricco di nuovi dettagli, tra cui una spada laser frusta (lightwhip) che è stata al centro di molte discussioni nelle ultime ore. Sebbene alcuni utenti si siano lamentati, ritenendo che non avesse senso, molti fan online si sono schierati a favore della “nuova spada laser”, spiegando che non solo è già stata vista in opere precedenti, ma ha anche un aspetto fantastico.

La lightwhip è una spada laser modificata che ha avuto origine nella continuità di Star Wars Legends, ed è apparsa per la prima volta nel fumetto “Star Wars” #95 nel 1985. L’arma è stata menzionata canonicamente per la prima volta nel libro di fonti di Fantasy Flight Games “Endless Vigil” nel 2016, prima di apparire in “The High Republic: A Test of Courage” nel 2021. L’arma è spesso associata agli utenti Sith, ma viene utilizzata anche dal Cavaliere Jedi Vernestra Rwoh in “The High Republic”. Nel trailer di “The Acolyte: La Seguace”, l’arma viene utilizzata da Vernestra, interpretata da Rebecca Henderson.

