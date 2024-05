Disney e Lucasfilm hanno pubblicato i poster dei personaggi di The Acolyte- La seguace, accompagnate da descrizioni dei protagonisti.

Di seguito i poster di ogni personaggio principale di The Acolyte, seguito dalla descrizione ufficiale:

Il Maestro Sol è un Jedi saggio, molto rispettato e forte nelle vie della forza. Fermo e coraggioso, Sol è molto compassionevole e difenderà coloro che non sanno difendersi da soli. È un potente guerriero dalle emozioni intense che utilizza il suo addestramento Jedi per crear eun equilibrio.

La Maestra Indara è una Jedi dalle grandi capacità fisiche e mentali. Ha un controllo ottimale delle sue abilità con la Forza, la sua sola presenza trasuda un senso di comando e autorità. Anche se no ncerca i lconfronto, è abile abbastanza da cavarsela da sola.

Jecki Lon è una padawan studiosa e abile, pronta a intraprendere la sua strada per diventare Cavaliere Jedi. L’apprendista padawan del maestro Sol è giovane, ma è calma e si lascia guidare dalla sua maturità.

Un maestro Jedi Wookie, Kelnacca si è segregato nell’intricata giungla di Khofar. È un eremita che vive una vita solitaria.

Mae è una misteriosa ragazza dal tragico passato, Mae viene travolta da un sinistro arcano che la rende protagonista di uno scontro in modi inaspettati.

È assetata di vendetta per i torti subiti, e poco o nulla può fermare Mae nella sua missione.

The Acolyte – La seguace debutterà il 5 giugno in esclusiva su Disney+.

The Acolyte – La seguace, la sinossi e i dettagli di produzione

In The Acolyte: La Seguace, un’indagine su una scioccante serie di crimini mette un rispettato Maestro Jedi (Lee Jung-jae) contro una pericolosa guerriera del suo passato (Amandla Stenberg). Man mano che emergono nuovi indizi, i due percorrono un sentiero oscuro dove forze sinistre rivelano che non tutto è come sembra…

La serie è interpretata da Amandla Stenberg, Lee Jung-jae, Manny Jacinto, Dafne Keen, Charlie Barnett, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Dean-Charles Chapman, Joonas Suotamo e Carrie-Anne Moss.



Leslye Headland è la creatrice della serie, basata su Star Wars di George Lucas, e ne è produttrice esecutiva insieme a Kathleen Kennedy, Simon Emanuel, Jeff F. King e Jason Micallef. Charmaine DeGraté e Kor Adana sono i produttori esecutivi. Rayne Roberts, Damian Anderson, Eileen Shim e Rob Bredow sono i produttori.



Headland ha diretto anche i primi episodi (episodi 101 e 102). I registi Kogonada (episodi 103 e 107), Alex Garcia Lopez (episodi 104 e 105) e Hanelle Culpepper (episodi 106 e 108) completano la regia della serie.



Il pluripremiato compositore Michael Abels, noto per il suo lavoro in Scappa – Get Out e Us, ha firmato la colonna sonora di The Acolyte: La Seguace.

