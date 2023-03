The Acolyte: Lucasfilm dovrà affrontare una causa dopo aver licenziato una produttrice della serie

La produttrice Karyn McCarthy ha fatto causa alla Lucasfilm, sostenendo di essere stata licenziata in modo illegittimo dopo solo alcune settimane di lavoro tra le fila del team di The Acolyte, uno dei nuovi progetti della saga di Star Wars destinati a Disney+.

Gli avvocati sostengono che quanto accaduto ha privato la loro cliente di guadagni stimati in alcuni milioni di dollari nel corso della vita della serie.

I documenti presentati dai legali dichiarano che Lucasfilm e McCarthy avevano raggiunto un accordo a grandi linee, cancellato “senza spiegazione, senza motivo, senza giustificazione” alcune settimane dopo.

McCarthy ha dichiarato di aver rinunciato a una posizione molto prestigiosa nella serie Sugar, prodotta da Apple, che, secondo il suo agente David Morris, l’avrebbe resa “la produttrice più pagata tra le fila di Apple”.

Quando è stata licenziata, l’altra offerta non era più disponibile e Karyn si è quindi ritrovata senza lavoro.

Quando la produttrice aveva chiesto di essere pagata, i responsabili di Lucasfilm avrebbero sostenuto che non ci fosse alcun accordo, situazione che ha portato alla scelta di fare causa.

Karyn McCarthy ha chiesto di essere indicata come produttrice esecutiva di The Acolyte, come previsto inizialmente dall’accordo, in modo da poter essere coinvolta a livello economico nella realizzazione della serie e ottenere la visibilità potenzialmente utile per ottenere altre opportunità.

Fonte: Variety