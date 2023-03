The Acolyte: Lucasfilm ha già previsto più di una stagione della nuova serie di Star Wars?

The Acolyte sarà una delle prossime serie della saga di Star Wars e sembra che i produttori abbiano pianificato un progetto composto da più stagioni.

Le notizie riguardanti la causa intentata dalla produttrice Karyn McCarthy contro la Lucasfilm, colpevole di averla licenziata senza rispettare i termini dell’accordo stretto in precedenza, hanno infatti emergere qualche dettaglio sul progetto.

I legali di McCarthy hanno spiegato, per motivare l’entità della richiesta dei danni, che il suo impegno nel progetto avrebbe potuto essere esteso per vari anni. La produttrice sembra quindi fosse a conoscenza della possibile continuazione di The Acolyte oltre alla prima stagione, come accaduto in precedenza ad Andor e The Mandalorian.

I fan della saga devono quindi attendere per scoprire qualche dettaglio in più sullo show e probabilmente il momento in cui si avranno notizie certe sui progetti della saga sarà la Star Wars Celebration in programma ad aprile a Londra.

Nel cast Dafne Keen, Lee Jung-jae, Amandla Stenberg, Jodie Turner-Smith, Manny Jacinto e Charlie Barnett.

The Acolyte sarà ambientato 100 anni prima de La Minaccia Fantasma, verso la fine dell’era dell’Alta Repubblica. La serie sarà incentrata principalmente sull’esplorazione di come “il Lato Oscuro della Forza riuscì a infiltrarsi nella Repubblica proprio all’apice dello splendore dei Jedi”, e risponderà alla domanda: “Come si è arrivati al punto in cui un Signore dei Sith è stato in grado di infiltrarsi nel Senato senza che nessun Jedi se ne accorgesse? Cosa è andato storto, quali scenari hanno condotto a tutto questo?”.

Che ne pensate? The Acolyte potrebbe avere più di una stagione?

Trovate tutte le notizie nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook