The Acolyte: Margarita Levieva nel cast della serie di Star Wars

Nel cast della serie The Acolyte, uno dei prossimi progetti della saga di Star Wars, ci sarà anche Margarita Levieva.

L’attrice avrà una parte come guest star, ma non sono emersi i dettagli riguardanti il suo personaggio.

La serie, di genere thriller-mystery porterà gli spettatori negli ultimi anni dell’Alta Repubblica.

Il cast era già composto da Amandla Stenberg, Lee Jung-jae, Manny Jacinto, Jodie Turner-Smith, Dafne Keen, Rebecca Henderson, Charlie Barnett, Dean-Charles Chapman e Carrie-Anne Moss.

Le riprese sono attualmente in corso nel Regno Unito.

Margarita, prossimamente, sarà protagonista con la miniserie Litvinenko, con protagonista David Tennant.

The Acolyte sarà ambientato 100 anni prima de La Minaccia Fantasma, verso la fine dell’era dell’Alta Repubblica. La serie sarà incentrata principalmente sull’esplorazione di come “il Lato Oscuro della Forza riuscì a infiltrarsi nella Repubblica proprio all’apice dello splendore dei Jedi”, e risponderà alla domanda: “Come si è arrivati al punto in cui un Signore dei Sith è stato in grado di infiltrarsi nel Senato senza che nessun Jedi se ne accorgesse? Cosa è andato storto, quali scenari hanno condotto a tutto questo?”.

Che ne pensate dell’arrivo di Magarita Levieva nel cast di The Acolyte? Lasciate un commento!

Trovate tutte le notizie nella nostra scheda.

Fonte: Deadline