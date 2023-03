The Acolyte: due nuovi registi per la serie tv di Star Wars

Kogonada (After Yang) e Alex Garcia Lopez (Daredevil) si uniscono al creatore di The Acolyte Leslye Headland come registi per la serie prequel di Star Wars.

Al momento le riprese principali della serie tv si stanno tenendo nel Regno Unito.

Il curriculum televisivo di Kogonada è diventato famoso grazie ad After Yang di A24, che ha vinto alcuni importanti premi nel circuito dei festival cinematografici. Lopez ha diretto il quarto episodio di Daredevil Stagione 3, un episodio in cui il regista ha girato una sequenza di combattimento di 11 minuti.

Nel cast Dafne Keen, Lee Jung-jae, Amandla Stenberg, Jodie Turner-Smith, Manny Jacinto e Charlie Barnett.

The Acolyte sarà ambientato 100 anni prima de La Minaccia Fantasma, verso la fine dell’era dell’Alta Repubblica. La serie sarà incentrata principalmente sull’esplorazione di come “il Lato Oscuro della Forza riuscì a infiltrarsi nella Repubblica proprio all’apice dello splendore dei Jedi”, e risponderà alla domanda: “Come si è arrivati al punto in cui un Signore dei Sith è stato in grado di infiltrarsi nel Senato senza che nessun Jedi se ne accorgesse? Cosa è andato storto, quali scenari hanno condotto a tutto questo?”.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Trovate tutte le notizie nella nostra scheda.

Fonte: Comic Book