L’episodio 5 della stagione 2 di The Afterparty è disponibile su Apple TV+, ed è accompagnato dal poster ufficiale.

Chris Miller, showrunner della serie tv, ha pubblicato il poster dedicato all’episodio 5, Sebastian. L’episodio è un Heist Movie con protagonista Jack Whitehall.

L’episodio in questione è stato scritto dai fratelli Shipley e diretto da Anu Valia (che ha diretto anche l’episodio 2 e 4).

La stagione affronterà un nuovo crimine, questa volta che si svolgerà durante un matrimonio, e riporterà in scena il detective Danner interpretato da Tiffany Haddish, oltre che due dei protagonisti della prima serie, Sam Richardson e Zoë Chao, nuovamente nei panni di Aniq e Zoe.

I nuovi attori coinvolti saranno Zach Woods (Silicon Valley, The Office) sarà Edgar, Elizabeth Perkins (Sharp Objects, Weeds) interpreterà Isabel, Poppy Liu (Hacks, Better Call Saul) sarà Grace, Paul Walter Hauser (Black Bird, Cruella) come Travis, Anna Konkle (Pen15) nei panni di Hannah, Jack Whitehall (Jungle Cruise, Clifford the Big Red Dog) come Sebastian e Vivian Wu (Away, Dead Pigs) come Vivian.

A scrivere e dirigere la serie troveremo nuovamente Christopher Miller, mentre Phil Lord sarà produttore esecutivo. Tra gli interpreti spazio anche a Ben Schwartz, Ike Barinholtz, Ilana Glazer, Dave Franco, Genevieve Angelson, Tiya Sircar, Jamie Demetriou e Kelvin Yu

La prima stagione di The Afterparty è disponibile su Apple TV+. La seconda è cominciata il 12 luglio.

Cosa pensate del poster dell’episodio 3 della stagione 2 di The Afterparty? Diteci la vostra con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Twitter