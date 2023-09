In occasione della conclusione della stagione 2 di The Afterparty, Chris Miller, Phil Lord e Anthony King hanno discusso della scelta del killer e di un’eventuale stagione 3. Ovviamente non proseguite nella lettura se volete evitare spoiler.

In una lunga intervista con Variety, i tre showrunner hanno discusso della scelta del killer, e del motivo per cui doveva essere un membro della famiglia di Zoe:

Abbiamo capito molto presto che volevamo che fosse qualcuno della famiglia di Zoë, ma non qualcuno che, quando viene rivelato, rendesse lo spettacolo così triste da non essere piacevole. Ciò ci ha portato a questo zio che era in qualche modo estraneo. Una volta prese queste decisioni, abbiamo iniziato a capire come tutte queste cose si sarebbero incastrate insieme. Il grande salto è stato quando abbiamo capito che volevamo fare più di una storia nella stessa stagione. Poi siamo a un matrimonio, iniziamo a esplorare l’amore, i segreti e le diverse relazioni.

I tre hanno poi parlato della scelta di John Cho come cattivo, dato che l’attore spesso interpreta ruoli da buono:

King: Abbiamo questo cast straordinario e simpatico, e alcuni di loro interpretano personaggi che non sono del tutto simpatici. Ma alla fine di ogni episodio, si spera che tu dica: “Vedo il mondo dai loro occhi. Non voglio che siano loro gli assassini”. Miller: Anche le persone che vengono presentate come stronzi, come Sebastian (Jack Whitehall) e Isabel, vedi che stanno facendo del loro meglio. Phil Lord: E se pensi che siano capaci di uccidere, almeno sai cosa li spinge a funzionare e perché. Che è il trucco del genere del True Crime e alla base del mistero dell’omicidio. Quando pensi “Devo identificare chi è capace di farmi del male”. Questo è uno dei motivi principali per cui ci piace ascoltare storie.

Infine, si è parlato di una potenziale stagione 3, ma per sapere se verrà confermata o meno, bisognerà aspettare la fine degli scioperi:

Ci piacerebbe fare una terza stagione, non solo perché abbiamo un sacco di grandi idee, ma anche perché ciò significherebbe che l’AMPTP avrebbe concesso un giusto accordo agli scrittori e potremmo tornare tutti al lavoro.

Lo abbiamo inserito nelle richieste, insieme alle regole dell’IA, faremo una stagione 3 di “The Afterparty”.

La stagione affronterà un nuovo crimine, questa volta che si svolgerà durante un matrimonio, e riporterà in scena il detective Danner interpretato da Tiffany Haddish, oltre che due dei protagonisti della prima serie, Sam Richardson e Zoë Chao, nuovamente nei panni di Aniq e Zoe.

I nuovi attori coinvolti saranno Zach Woods (Silicon Valley, The Office) sarà Edgar, Elizabeth Perkins (Sharp Objects, Weeds) interpreterà Isabel, Poppy Liu (Hacks, Better Call Saul) sarà Grace, Paul Walter Hauser (Black Bird, Cruella) come Travis, Anna Konkle (Pen15) nei panni di Hannah, Jack Whitehall (Jungle Cruise, Clifford the Big Red Dog) come Sebastian e Vivian Wu (Away, Dead Pigs) come Vivian.

A scrivere e dirigere la serie troveremo nuovamente Christopher Miller, mentre Phil Lord sarà produttore esecutivo. Tra gli interpreti spazio anche a Ben Schwartz, Ike Barinholtz, Ilana Glazer, Dave Franco, Genevieve Angelson, Tiya Sircar, Jamie Demetriou e Kelvin Yu

Le due stagioni di The Afterparty sono disponibili su Apple TV+.

Vorreste una stagione 3 di The Afterparty? Diteci la vostra con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Variety

