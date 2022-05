sarà nel cast della stagione 2 di, le cui riprese sono cominciate nella giornata di ieri.

Ken Jeong avrà il ruolo di Feng, ma non sono stati svelati ulteriori dettagli a riguardo. L’attore ha già esperienza col genere, dopo la memorabile esperienza al fianco di Will Arnett in Murderville su Netflix.

Christopher Miller, il regista e creatore della serie, ha pubblicato inoltre una foto per celebrare l’inizio delle riprese della stagione 2:

I nuovi attori coinvolti saranno Zach Woods (Silicon Valley, The Office) sarà Edgar, Elizabeth Perkins (Sharp Objects, Weeds) interpreterà Isabel, Poppy Liu (Hacks, Better Call Saul) sarà Grace, Paul Walter Hauser (Black Bird, Cruella) come Travis, Anna Konkle (Pen15) nei panni di Hannah, Jack Whitehall (Jungle Cruise, Clifford the Big Red Dog) come Sebastian e Vivian Wu (Away, Dead Pigs) come Vivian.

A scrivere e dirigere la serie troveremo nuovamente Christopher Miller, mentre Phil Lord sarà produttore esecutivo.

La prima stagione di The Afterparty è disponibile su Apple TV+.

