Il 29 novembre debutterà sugli schermi di Disney+ la nuova serie The Artful Dodger, progetto ispirato al classico della letteratura Oliver Twist scritto da Charles Dickens, di cui online sono state condivise le prime foto.

Lo show con star Thomas Brodie-Sangster (Game of Thrones) è stato prodotto in Australia e viene descritto come un approccio irriverente alla storia raccontata tra le pagine, di cui è un seguito. Le puntate esploreranno infatti la doppia vita del principe dei ladri, dopo essere diventato adulto.

Il protagonista è quindi Jack Dawkins che, dopo essere cresciuto, si è trasformato da ladro a chirurgo nell’Australia della metà dell’800.

Il passato ritorna però a tormentarlo con l’arrivo di Fagin parte affidata a David Thewlis, che vuole coinvolgerlo di nuovo nella sua attività illegale.

Nel cast c’è anche Maia Mitchell (Good Trouble) nel ruolo di Lady Belle Fox, la figlia del governatore che vuole diventare il primo chirurgo donna.

Gli otto episodi avranno tra gli interpreti anche Damon Herriman, Miranda Tapsell e Tim Minchin.

I co-creatori dello show sono James McNamara, David Maher e David Taylor.

Fonte: TVLine

