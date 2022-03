La serieè statadadopo due stagioni. Il progetto si basava sulla serie di romanzi scritti dae raccontava le avventure e l’amicizia di sette amiche teenager mentre affrontano i problemi quotidiani e si occupano della loro attività di babysitter. Nella seconda stagione si erano aggiunte Mallory Pike e Jessi Ramsey al gruppo composto dalle fondatrici Kristy Thomas, Mary-Anne Spier, Claudia Kishi, Stacey McGill e Dawn Schafer. Lo show era interpretato da Sophie Grace, Malia Baker, Momona Tamada, Shay Rudolph, Kyndra Sanchez, Vivian Watson, Anais Lee, Alicia Silverstone, Mark Feuerstein e Marc Evan Jackson.

La creatrice e showrunner Rachel Shukert ha dichiarato, confermando la cancellazione:

Ho voluto far parte del mondo che Ann M. Martin ha creato fin da quando avevo 7 anni, e per due fantastiche stagioni ho potuto farlo davvero. Era un sogno diventato realtà. Anche se mi si spezza il cuore all’idea di non tornare a Stoneybrook per altre 20 stagioni, sono così orgogliosa dell’incredibile show che il nostro cast e la nostra troupe fantastici hanno creato e del modo in cui ha portato gioia e conforto a così tante persone quando ne avevano più bisogno. Grazie a Walden Media e a Netflix per averci dato l’opportunità di introdurre Kristy, Claudia, Stacey, Mary Anne, Dawn, Jessi e Mallory a nuova generazione di fan che so le ameranno quanto noi per i prossimi anni.