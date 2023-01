The Bad Batch 2: i produttori parlano dei legami con le altre serie di Star Wars

La serie animata The Bad Batch è tornata con gli episodi della stagione 2 e i produttori hanno parlato dei legami con gli altri progetti della saga di Star Wars.

Jennifer Corbett e Brad Rau, intervistati da ComicBook.com, hanno affrontato la questione ribadendo che la storia raccontata nelle puntate è ambientata anni prima quanto mostrato in Obi-Wan e Andor. Corbett ha comunque sottolineato:

Questo non vuol dire che alcune delle storie che abbiamo non abbiano delle conseguenze su questi show. Ci affidiamo realmente al Lucasfilm Story Group, che è con noi ogni volta che abbiamo delle conferenze riguardanti la storia e commentano le storyline se alcune si stanno addentrando in un territorio che potrebbe avere delle conseguenze su altre cose che sono in fase di sviluppo o stanno venendo realizzate, veniamo informati.

Jennifer ha aggiunto:

Per ora non ci è stato detto: ‘No, non potete farlo a causa di questo’. Si tratta maggiormente di una collaborazione e di assicurarci che racconteremo le storie migliori senza avere effetti su altri progetti in arrivo.

La storia è ambientata dopo il tragico Ordine 66, la sconfitta dei cavalieri jedi e l’ascesa dell’Impero.

Rau ha aggiunto:

Penso sia fantastico che i fan possano vedere cosa sta accadendo lì. E parlando dello Story Group, abbiamo parlato con loro e con attenzione. Per quanto riguarda il Senato, stavamo parlando del fatto che si vedono i gusci del Senato in Andor e quello ha avuto un effetto su come abbiamo leggermente ridisegnato quell’elemento. Semplicemente cerchiamo di essere consistenti e fedeli in tutto.

Nella seconda stagione di The Bad Batch ci saranno alcuni elementi politici, come la scena presente nel trailer in cui Palpatine è al Senato, e altri momenti ispirati a classici come Indiana Jones. Corbett ha sottolineato:

Non appena metti un gruppo di creativi in una stanza, tutti si ispirano a cose diverse.

Che ne pensate dei legami tra la stagione 2 di The Bad Batch e gli altri progetti di Star Wars? Cosa vorreste vedere nella serie?

Potete rimanere aggiornati sullo show animato grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook