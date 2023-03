The Bad Batch svela come l’esercito dei cloni è stato sostituito con gli Stormtrooper

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio della stagione 2 di The Bad Batch intitolato The Outpost svela dei dettagli su come i i cloni sono stati sostituiti con gli Stormtrooper.

Non proseguite, ovviamente, con la lettura se non volete anticipazioni.

Nella puntata Crosshairs, membro di Clone Force 99 che è rimasto a combattere per l’Impero, viene affidato a un nuovo comandante, il tenente Nolan, che non considera i cloni come umani. Nolan porta Crosshairs su Barton-4, un avamposto imperiale molto isolato dove un gruppo di cloni ha dovuto sopravvivere in condizioni terribili. Un clone chiamato Mayday è alla guida dei soldati che hanno affrontato predatori, creature e un ambiente da incubo pur di proteggere dei misteriosi contenitori senza sapere cosa ci sia all’interno. Mayday spiega a Crosshairs le perdite subite, che non preoccupano Nolan perché pensa che l’unico scopo dei cloni sia servire l’Impero, decidendo di inviare il gruppo a compiere una missione suicida per recuperare alcune casse che sono state rubate.

Crosshairs e Mayday riescono a sopravvivere, sconfiggendo anche i predatori, e scoprono che all’interno dei contenitori c’è il prototipo dell’armatura degli Stormtrooper.

Crosshairs riesce poi a riportare Mayday, rimasto gravemente ferito, alla base, ma Nolan si rifiuta di sprecare risorse mediche su un clone, lasciandolo così morire per le ferite. Crosshairs decide di uccidere Nolan a sangue freddo prima di svenire.

L’epilogo dell’episodio svela quindi che l’Impero ha compiuto degli esperimenti su Crosshairs per capire come usare in modi nuovi le proprie risorse.

Che ne pensate del modo in cui The Bad Batch ha affrontato il passaggio dall’esercito di cloni agli Stormtrooper?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook