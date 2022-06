Il primo trailer della stagione 2 diè stato mostrato durante la, ma non riportava unaufficiale.

Come scoperto da un utente su Twitter, il banner ufficiale su Disney+ dedicato alla serie svela la data d’uscita, prevista al momento per il 28 settembre. Potete vedere l’immagine in questione qui sotto:

I SCREAMED BC I WAS LIKE “OMG THEYRE BACK ON THE HOME PAGE I MISSED THEMMM” BUT THEN I SCREAMED AGAIN BC YALL OFFICIAL RELEASE DATE pic.twitter.com/5m3oAiq4FF — jam / vern 🦦 117 DAYS (@lulahsoka) June 3, 2022

Dave Filoni (The Mandalorian, Star Wars: The Clone Wars), Athena Portillo (Star Wars: The Clone Wars, Star Wars Rebels), Brad Rau (Star Wars Rebels, Star Wars Resistance) e Jennifer Corbett (Star Wars Resistance, NCIS) sono nuovamente i produttori esecutivi di Star Wars: The Bad Batch, mentre Carrie Beck (The Mandalorian, Star Wars Rebels) è la co-produttrice eseucutiva e Josh Rimes il produttore (Star Wars Resistance). Brad Rau ricopre anche il ruolo di supervising director con Corbett come capo sceneggiatore. Di seguito la prima sinossi ufficiale:

Sono passati mesi dagli eventi di Kamino e i membri della Bad Batch continuano il loro viaggio nell’Impero dopo la caduta della Repubblica. Incroceranno amici e nemici, sia nuovi che già conosciuti, e affronteranno una serie di emozionanti missioni mercenarie che li porteranno in luoghi nuovi e inaspettati.

La seconda stagione di Star Wars: The Bad Batch sarà composta da 16 episodi.

