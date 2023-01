The Bad Batch: Michelle Ang parla della crescita di Omega

Michelle Ang, che dà la voce a Omega nella versione originale di The Bad Batch, ha raccontato della crescita del personaggio e della costruzione delle relazioni con gli altri membri della squadra.

La doppiatrice ha parlato dell’adolescenza di Omega e del time skip tra la prima stagione e la seconda della serie animata:

Devo dire che penso che la seconda stagione sia un po’ più cupa. Andiamo in un territorio emotivo che è più appropriato, penso, per un’adolescente, vede il mondo, non attraverso la meraviglia dell’esperienza fisica, ma inizia davvero a pensare un po’ a ciò che è giusto e sbagliato, a come sono impostate le comunità in modo equo o forse ingiusto. È esposta alla politica. Non è più protetta e vive in prima persona attraverso le interazioni con le persone che incontra durante il viaggio della seconda stagione. È affrontare il mondo da un punto di vista più maturo.

Parlando di una futura possibilità di interpretare una Omega adulta, l’attrice ha detto che non vorrebbe che il personaggio crescesse troppo in fretta:

La risposta più sincera è che mi piacerebbe assolutamente intraprendere quel viaggio con Omega, ma dovrei anche aggiungere che non voglio che cresca troppo in fretta. Tra la stagione 1 e la 2 c’è stato un grande salto, è stato un bel salto, ma il viaggio che sta intraprendendo da adolescente e la nascità della sua identità, ma anche come la Bad Batch e i suoi fratelli si inseriscono nei piani dell’Impero e nella visione del mondo, non voglio affrettarlo. Penso che sia incredibilmente succoso ed entusiasmante. Forse questo è un po’ drastico da parte mia; Penso che man mano che si cresce nell’età adulta, c’è un certo elemento di stanchezza e penso che il superpotere di Omega, almeno a questo punto, sia il fatto che non è ancora adulta, quindi è una gioia che abbia modi davvero nuovi nell’affrontare temi abbastanza adulti. Penso che sia una bella voce sia per Omega sia poi per il mondo di Star Wars, quindi non vorrei che perdesse questa fanciullezza troppo in fretta.