La prossima settimanasarà tra gli antagonisti del film, ma è già stata annunciata una serie sudedicata al personaggio.

L’attore è tornato a parlare dello show con il sito ComicBook.com svelando di aver appreso dei pezzi della storia più ampia di Cobblepot che verranno svelati man mano che il franchise si espanderà oltre il lungometraggio diretto da Matt Reeves.

Ci sono state delle conversazioni. Come è stato questo film, penso che con tutti gli attori che conosci, Zoe, Paul, John e Jeffrey, Rob e io sia stata un’esperienza così collaborativa. Quando i film sono così grandi, non è sempre una collaborazione creativa come quella che ci ha permesso Matt Reeves con questo progetto. Matt aveva idee molto particolari su come sarebbe stato il mondo e sulla vita di ogni personaggio. Ma ci voleva anche la nostra collaborazione per portare il nostro senso della storia e le nostre idee.

Queste idee richiedono più di un film per essere concretizzate quando si tratta del Pinguino. Finora, l’esperienza di portare Os in un viaggio di sei o otto ore è la stessa, è davvero collaborativo. La sceneggiatrice, Lauren LeFranc, ha delle idee straordinarie ed è un personaggio fantastico da esplorare, il suo tipo di imbarazzo, e la sua forza, e la sua malvagità, sì, la sua propensione alla violenza. Ma c’è anche un uomo con il cuore spezzato dentro, sai, il che lo rende davvero appagante. Mi piacerebbe farlo. Non ci crederò finché non avrò indossato l’abito e il trucco di Mike Marino, e sentirò l’azione, solo allora ci crederò e lo vedrò.