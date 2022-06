Qualche mese fa, con l’uscita al cinema di The Batman, HBO Max confermò la serie dedicata a Pinguino, mentre Matt Reeves svelò che la serie dedicata al Gotham PD era stata trasformata in uno show dedicato ad Arkham Asylum.

Durante una recente intervista con The Telegraph, lo sceneggiatore Joe Barton ha svelato alcuni dettagli sulla cancellazione:

Ho consegnato la sceneggiatura a novembre e la HBO mi chiamò per dire che l’avevano adorata ed erano davvero entusiasti. E poi a gennaio il mio agente mi ha chiamato per dire che ero stato licenziato.

Se stai per essere licenziato da un franchise enorme, non farlo due mesi prima che il film esca. Vedevo Batman ovunque, stavo prendendo appunti su una sceneggiatura su cui stavo lavorando sul telefono durante un temporale, e ho trovato riparo solo sotto un poster di Batman. Era come essere perseguitato da Fathers 4 Justice.