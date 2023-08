The Bear

La co-showrunner di The Bear Joanna Calo, ha svelato la sua sorpresa dopo aver scoperto che molti spettatori della serie sperano in una storia d’amore tra i personaggi di Carmy (Jeremy Allen White) e Sydney (Ayo Edebiri).

In un’intervista rilasciata a The Hollywood Reporter, la sceneggiatrice ha ammesso che aveva parlato di quell’eventualità con Christopher Storer:

Mi ha realmente sorpresa. E devo ammettere che, a un certo punto, molto all’inizio del lavoro, ho detto ‘Forse dovrebbero avere una relazione’. E Chris ha risposto: ‘No!’.

Calo ha quindi aggiunto:

Aveva assolutamente ragione, ma penso che questi legami siano complicati. Ho sentito persone che usano il termine ‘work wife’ (moglie legata al lavoro). Ci sono rapporti nella nostra vita che hanno significati diversi, e alle volte ci affrettiamo nel delineare tutto in modo davvero preciso e c’è qualcosa di meraviglioso nell’ammettere quanto siano realmente complicate le nostre vite e ingarbugliati i nostri rapporti.

Che ne pensate? Ha ragione la co-showrunner sul legame tra Carmy e Sydney nella serie The Bear?

Lo show tornerà il 16 agosto in esclusiva sulla piattaforma streaming in Italia. Tutti i 10 episodi saranno disponibili al lancio doppiati nella nostra lingua.

La seconda stagione segue Carmen “Carmy” Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) e Richard “Richie” Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) mentre lavorano per trasformare la loro malmessa paninoteca in un locale di livello superiore. Nel dare nuova luce al ristorante, la squadra intraprende un viaggio di trasformazione e ognuno di loro è costretto a confrontarsi con il passato e a fare i conti con chi vuole essere in futuro.

Oltre a White, Edebiri e Moss-Bachrach, la serie disponibile in Italia su Disney+ vede nel cast anche Abby Elliott, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas e Matty Matheson, con Edwin Lee Gibson, Oliver Platt e la nuova arrivata Molly Gordon in ruoli ricorrenti.

Fonte: The Hollywood Reporter

