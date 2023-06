Jeremy Allen White, protagonista della serie The Bear, ha raccontato delle interazioni con i fan, rivelando che tra di loro c’è anche Guillermo del Toro.

L’interprete di Carmy ha raccontato, nella conversazione con Jennifer Coolidge realizzata per Variety:

Non ci aspettavamo che lo show andasse così bene. Eravamo a New York l’estate scorsa e stavo semplicemente andando in giro. Ed è accaduto tutto in una settimana. Improvvisamente le persone stavano urlando ‘Sì, chef!’.

La star di The White Lotus ha quindi ricordato che era successo anche ai Golden Globe. White ha ammesso:

Non l’ho sentito. Mi è stato detto che Guillermo del Toro stava urlando ‘Sì, chef’. Ma no, ho avuto un black out.

Jennifer ha quindi ricordato che molte fan di The Bear hanno una cotta per Carmy e non capivano perché il protagonista non avesse una vita sentimentale nella prima stagione. L’attore ha raccontato:

Quando abbiamo girato la prima stagione, non volevamo che nessuno dei personaggi avesse dei legami al di fuori della cucina. E penso che Carmen non sia un bravo comunicatore e sia così inetto socialmente per molti aspetti…

L’attore ha quindi anticipato:

Nella seconda stagione, Carmen prova ad avere un po’ di gioia al di fuori dal lavoro e non va tutto bene. Queste persone lavorano 15 ore al giorno. Non sembra reale che Carmy possa trovare l’amore.

Fonte: Variety

