Le riprese delle stagioni 3 e 4 di The Bear, nonostante le notizie che erano state diffuse alcuni mesi fa, sembra non siano state realizzate in contemporanea.

Gli attori, durante una conferenza stampa, hanno infatti risposto in modo criptico. Jeremy Allen White ha sottolineato che la troupe “ha fatto qualcosa di simile”. Ayo Edebiri, invece, ha aggiunto che è stata fatta “una piccola versione di tutto quello, ma non esattamente”.

L’interprete di Carmy ha sottolineato: “Non esattamente”.

Ayo ha quindi ammesso che si tratta di risposte non particolarmente utili per chi lavora nel campo del giornalismo, mentre Abby Elliott ha solo detto che lo si scoprirà in futuro.

FX ha poi confermato che le riprese non sono state compiute in contemporanea, anche se alcuni elementi sono già stati girati.

The Bear torna il 14 agosto su Disney+.

Nel cast di The Bear, oltre al protagonista Jeremy Allen White, ci sono anche Ebon Moss-Bachrach, Ayo Edebiri, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Abby Elliott e Matty Matheson.

La serie è stata creata e prodotta da Chris Storer, in collaborazione con Joanna Calo, Hiro Murai, Josh Senior e Matheson.

La terza stagione seguirà i protagonisti intenti a fare tutto il possibile per portare ad alti livelli The Bear – il loro vecchio locale trasformato in un raffinato ristorante – e nello stesso tempo a lottare per rimanere in attività. Ogni giorno, nel settore della ristorazione, è una battaglia persa in partenza. Carmy si impegna più che mai e pretende l’eccellenza dai propri collaboratori, che fanno del loro meglio per cercare di stare al suo passo.

