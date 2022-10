Jim Parsons è stato per anni il volto di Sheldon Cooper in The Big Bang Theory, ma le repliche della serie CBS hanno una scena in meno rispetto all’originale.

Nel pilot di The Big Bang Theory, Sheldon (Parsons) e Leonard (Johnny Galecki) tentano di effettuare una donazione a una banca del seme, sperando di avere una progenie brillante. Quella scena, tuttavia, manca dalle repliche della serie, presumibilmente perché implica un certo livello di consapevolezza o attività sessuale che in seguito a Sheldon non avrebbe dovuto avere. Jim Parson ha commentato così il taglio:

All’epoca, la scena della banca del seme non mi dava fastidio. Guardando indietro, era fuori luogo, ma non c’era modo per i produttori di saperlo… Nessuno sapeva ancora chi fosse Sheldon, quindi il pubblico dal vivo l’ha accettato per quello che era. Ma ora le informazioni sono confuse e capisco perché Chuck l’ha tolto dalle repliche, perché l’episodio è molto più d’impatto e speciale senza quella scena.

Tutte le stagioni della serie tv sono disponibili su Netflix.

