Moses Ingram, tra i protagonisti di Obi-Wan Kenobi, parteciperà a The Big Cigar, la nuova serie tv diretta da Don Cheadle per Apple TV+. Il progetto sarà composto da sei episodi sulla storia del leader dei Black Panther, Huey P. Newton

La serie si basa sull’articolo scritto per Playboy da Joshuah Bearman e racconta come Newton si è affidato al suo migliore amico, il produttore Bert Schneider, per sfuggire a una caccia all’uomo e rifugiarsi a Cuba mentre sulle sue tracce c’era l’FBI.

La Ingram interpreterà Teressa Dixon, un’ex operatore telefonico diventata stella nascente nei Black Panther e una stretta confidente di Huey.

Nel cast oltre Moses Ingram André Holland, Alessandro Nivola, Tiffany Boone, PJ Byrne, Marc Menchaca e Jordane Christie. Don Cheadle dirigerà i primi due episodi e ne sarà produttore esecutivo. Jim Hecht, creatore di Winning Time per HBO, sarà sceneggiatore e produttore esecutivo. Janine Sherman Barrois (Claws) è invece showrunner e produttrice.

Fonte: Deadline