The Book of Boba Fett

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio 3 diha introdotto lae un cameo di un famoso attore di Hollywood,hanno svelato alcuni dettagli su entrambi. Se non avete ancora visto l’episodio, questa notizia contiene degli spoiler.

In una recente intervista con TV Line, Morrison ha svelato che il cameo di Danny Trejo è stato tenuto nascosto fino al giorno in cui è arrivato sul set. L’attore aveva già lavorato con Trejo in Sei Giorni, Sette Notti:

Danny ha quella gran faccia, grande pelle, grande voce… Ci siamo divertiti un sacco insieme.

Ming-Na Wen ha rivelato di essere da sempre una fan dell’attore, e ha aggiunto:

Con Robert Rodriguez come showrunner, era inevitabile sarebbe arrivato. Danny è davvero una bella persona, con il cuore da guerriero e la personalità da orsacchiotto.

Parlando invece della Mod Gang, Morrison si è soffermato sulla giovinezza e sul tocco di colore portato allo show:

Penso abbiano portato un sacco di colore, e un sacco di giovinezza, ovviamente. Si tratta di un altro piccolo aspetto di Boba, mentre cerca di risolvere le cose pensa ” E se li portassimo dalla nostra parte?”. Se non puoi batterli è meglio unirsi a loro, o far sì che si uniscano a te.

Ming-Na Wen ha invece aggiunto che le moto colorate sono un chiaro omaggio a George Lucas:

Se conoscete George Lucas, la Mod Gang e le loro moto sono un omaggio a un sacco di cose che ha sempre amato incluso il suo primo lavoro come regista, American Graffiti. Allo stesso tempo porta avanti la storia e fa conoscere ancora di più la gente di Tatooine.

Morrison infine ha aggiunto che il palazzo di Boba Fett è grande, e uno di loro potrebbe fare il lavapiatti.

The Book of Boba Fett, un’emozionante avventura dell’universo di Star Wars, segue il leggendario cacciatore di taglie Boba Fett e la mercenaria Fennec Shand farsi strada nel mondo sotterraneo della Galassia quando tornano sulle sabbie di Tatooine per rivendicare il territorio un tempo controllato da Jabba the Hutt e dal suo sindacato del crimine.

The Book of Boba Fett è interpretato da Temuera Morrison e Ming-Na Wen. Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodriguez, Kathleen Kennedy e Colin Wilson sono gli executive producer. Karen Gilchrist e Carrie Beck sono le co-executive producer, mentre John Bartnicki è il produttore e John Hampian il coproduttore.

