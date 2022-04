The Book of Boba Fett

Have you spotted the incredible #BookofBobaFett billboard in Times Square? Learn more about how LG and ILM brought this to life: https://t.co/PJuy010bKR pic.twitter.com/SW0bu7LhJW — The Book of Boba Fett (@bobafett) April 27, 2022

Uno spettacolarededicato alla serieè diventato virale online dopo essere apparso a Times Square tra lo stupore dei passanti.

Disney ha infatti collaborato con Industrial Light and Magic e OED Space di LG per creare un’esperienza visiva che ha sorpreso chi passava per Manhattan.

OLED ha sfruttato la tecnologia degli schermi LG e il talento degli esperti in effetti speciali per trasformare un cubo composto da schermi LED in una rappresentazione in 3D e foto realistica del cacciatore di taglie interpretato da Temuera Morrison che appare e si siede poi sul suo trono.

Il video condiviso su Twitter dal profilo ufficiale della serie, inoltre, mostra l’ideazione e la creazione del cartellone.

L’intera prima stagione della serie The Book of Boba Fett è disponibile su Disney+.

Fonte: Twitter