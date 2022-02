The Book of Boba Fett

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio 6 dicontiene, tra le molteplici cose, anche un collegamento alla nuova trilogia diOvviamente se non avete ancora visto l’episodio non proseguite nella lettura per evitare qualsiasi tipologia di spoiler.

Sul pianeta su cui Din Djarin (Pedro Pascal) atterra per raggiungere Grogu sono in corso i lavori di costruzione del tempio Jedi che farà da sede alla scuola di Luke Skywalker. Lo stesso tempio che verrà poi distrutto da Ben Solo quando passerà al lato oscuro prima di Episodio VII.

Al termine della puntata la struttura è completa, e Luke si trova al suo interno con Grogu. Il Maestro Jedi chiede al piccolo di compiere una scelta: intraprendere il cammino dello Jedi scegliendo la spada laser appartenuta a Yoda o tornare da Din, indossando la maglia ad anelli in acciaio beskar.

Potete vedere il tempio in costruzione qui sotto:

The Book of Boba Fett è disponibile su Disney+.

The Book of Boba Fett, un’emozionante avventura dell’universo di Star Wars, segue il leggendario cacciatore di taglie Boba Fett e la mercenaria Fennec Shand farsi strada nel mondo sotterraneo della Galassia quando tornano sulle sabbie di Tatooine per rivendicare il territorio un tempo controllato da Jabba the Hutt e dal suo sindacato del crimine.

The Book of Boba Fett è interpretato da Temuera Morrison e Ming-Na Wen. Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodriguez, Kathleen Kennedy e Colin Wilson sono gli executive producer. Karen Gilchrist e Carrie Beck sono le co-executive producer, mentre John Bartnicki è il produttore e John Hampian il coproduttore.

Avevate notato il collegamento tra la nuova trilogia di Star Wars e The Book of Boba Fett? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati su tutte le novità relative alla serie nella nostra scheda.