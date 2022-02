The Book of Boba Fett

The Walt Disney Company ha pubblicato unspeciale in attesa del finale di, che sarà disponibile da domani mattina su

Nel poster, che potete vedere qui sotto, compaiono tutti i personaggi a partire dai due protagonisti Boba Fett e Fennec Shand, fino alle comparsate come l’addestratore di rancor interpretato da Danny Trejo e Ahsoka Tano interpretata da Rosario Dawson.

Nel poster trovano spazio anche la Firespray, Luke Skywalker, Din Djarin e il piccolo Grogu.

The Book of Boba Fett è disponibile su Disney+.

The Book of Boba Fett, un’emozionante avventura dell’universo di Star Wars, segue il leggendario cacciatore di taglie Boba Fett e la mercenaria Fennec Shand farsi strada nel mondo sotterraneo della Galassia quando tornano sulle sabbie di Tatooine per rivendicare il territorio un tempo controllato da Jabba the Hutt e dal suo sindacato del crimine.

The Book of Boba Fett è interpretato da Temuera Morrison e Ming-Na Wen. Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodriguez, Kathleen Kennedy e Colin Wilson sono gli executive producer. Karen Gilchrist e Carrie Beck sono le co-executive producer, mentre John Bartnicki è il produttore e John Hampian il coproduttore.

Vi piace il poster finale con tutti i personaggi di The Book of Boba Fett? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati su tutte le novità relative alla serie nella nostra scheda.

Fonte: Twitter