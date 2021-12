The Book of Boba Fett

I due hanno sicuramente un accordo commerciale. Sono legati dal fatto che entrambi sono andati vicino alla morte. E hanno un codice a cui si attengono entrambi.

Quindi sarà davvero interessante scoprire come crescerà il loro rapporto in The Book of Boba Fett. Mi sa che non posso dirvi altro. Per il resto dovrete guardare la serie. Non che siano i cattivi della vicenda, ma non sono neanche i buoni.

Siamo degli antieroi, mi piace fare l’antieroe. Riesci a fare di più, credo.

Il prossimo 29 dicembre,sarà al fianco diin, la nuova serie diin arrivo sue l’attrice, in una recente intervista sulla rivista, ha raccontato la propria esperienza sul set e di cosa si troverà di fronte il pubblico in questa nuova avventura di Boba Fett:

L’attrice ha poi parlato del suo rapporto con Temuera Morrison, che nella serie interpreta proprio Boba Fett:

Temuera è spettacolare. In qualche modo, è il mio opposto, il che è un bene, perché è meno nerd di me. Lui apprezza il lavoro e io impazzisco per tutto. Quando vado sul set nei primi cinque minuti penso ” Oh mio dio, guarda questo, oh no, guarda questo. Posso toccarlo? Posso tenerlo?”. E lui sta lì seduto, ad aspettare e poi dice “Ok ,Ming, andiamo a lavorare” Lo adoro. Una persona genuina e di buon cuore.

Non lo potete sapere, perché è sempre così silenzioso, ma in realtà è estroverso. Se lo mettete davanti a un pubblico, lui vuole esibirsi, suonare la chitarra, cantare, raccontare barzellette, l’esatto opposto di quello che farei io. Io sono fortunata a girare con la mia famiglia sul set, ma se mi metti di fronte a un gruppo di sconosciuti e devo fare un discorso, mi irrigidisco e inizio a sudare. Sotto quel punto di vista siamo molto, molto diversi.

La serie debutterà il 29 dicembre in esclusiva su Disney+.

The Book of Boba Fett, un’emozionante avventura dell’universo di Star Wars, segue il leggendario cacciatore di taglie Boba Fett e la mercenaria Fennec Shand farsi strada nel mondo sotterraneo della Galassia quando tornano sulle sabbie di Tatooine per rivendicare il territorio un tempo controllato da Jabba the Hutt e dal suo sindacato del crimine.

The Book of Boba Fett è interpretato da Temuera Morrison e Ming-Na Wen. Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodriguez, Kathleen Kennedy e Colin Wilson sono gli executive producer. Karen Gilchrist e Carrie Beck sono le co-executive producer, mentre John Bartnicki è il produttore e John Hampian il coproduttore.

Fonte: The Direct