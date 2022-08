The Book of Boba Fett: Ming-Na Wen spera che la stagione 2 venga annunciata presto

The Book of Boba Fett

Sebbene al momento non ci siano conferme per una stagione 2 di The Book of Boba Fett, i suoi due protagonisti sono convinti che si farà.

Dopo le dichiarazioni di Temuera Morrison, anche Ming-Na Wen, ospite del Fan Expo di Boston, si è detta fiduciosa sull’annuncio di una seconda stagione:

La seconda stagione di The Book of Boba Fett, spero si faccia! Non faccio mai i conti senza l’oste, perché in questo settore non si sa mai. Ma, toccando ferro, la annunceranno presto.

Tutti gli episodi di The Book of Boba Fett sono disponibili su Disney+.

