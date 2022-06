Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La stagione 3 diè disponibile da oggi su Amazon Prime Video e, già nel primo episodio, c’è uninaspettato. Ovviamente se non avete ancora visto l’episodio non proseguite nella lettura per non rischiare spoiler.

Il primo episodio comincia con un estratto di L’alba dei sette, il film dei Sette prodotto dalla Vought, ci viene svelato che dopo la scoperta della natura nazista di Stormfront, il film ha dovuto fare dei reshoot, e l’azienda non sapeva se rilasciarlo in sala o se pubblicarlo su Vought+. Il pubblico però si è fatto sentire, a suon di #ReleasetheBourkeCut e il film è arrivato nelle sale. Nel ruolo di Stormfront, ora diventata la cattiva della pellicola, c’è però una nota attrice, niente di meno che Charlize Theron.

L’episodio contiene altri due ritorni, il primo è Simon Pegg, che interpreta nuovamente il padre di Hughie (Jack Quaid). Per chi non lo sapesse, il personaggio cartaceo di Hughie è basato proprio sull’attore.

Il secondo ritorno è più breve, ed è quello di Aya Cash nei panni infermi di Stormfront, che scopriamo essere rinchiusa nelle stanze di Patriota (Anthony Starr). Curioso come l’attrice qualche mese fa abbia detto che non ci sarebbe stata in nessun modo, ovviamente per mantenere l’effetto sopresa.

Le prime tre puntate della terza stagione di The Boys sono disponibili su Prime Video.

