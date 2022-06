Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La stagione 3 diè disponibile da oggi su Amazon Prime Video e, alla fine del terzo episodio, ci vengono svelati i nuovi membri dei Sette. Ovviamente se non avete ancora visto l’episodio non proseguite nella lettura per non rischiare spoiler.

Come vi avevamo anticipato la scorsa settimana i nuovi membri dei Sette sono i vincitori di American Hero, un reality condotto da Starlight e Patriota esclusivo di Vought+. Nel finale del terzo episodio, vengono eletti i due vincitori: uno è Supersonic (Miles Gaston Villanueva), il primo ragazzo di Starlight (Erin Moriarty), mentre la seconda non è né Silver Kincaid né Moonshadow, le altre due finaliste del reality. Patriota (Anthony Starr) decide infatti di fare nuovamente di testa sua, e riammette Abisso (Chace Crawford) nei ranghi dei Sette.

Per celebrare l’uscita della nuova stagione, Amazon Prime Video ha pubblicato anche un nuovo poster ufficiale

Le prime tre puntate della terza stagione di The Boys sono disponibili su Prime Video.

Quale dei nuovi membri dei Sette visti nella stagione 3 di The Boys vi è piaciuto di più?

