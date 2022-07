The Boys 3: cosa ha chiesto Victoria Neuman a Patriota?

The Boys

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nel finale della stagione 3 di The Boys, disponibile su Amazon Prime Video, scopriamo cosa aveva chiesto Victoria Neuman a Patriota nell’episodio 7. Ovviamente l’articolo conterrà spoiler, quindi non proseguite nella lettura se non avete ancora visto l’episodio.

Nell’episodio 7 abbiamo visto Victoria dare un biglietto a Patriota con una richiesta e, in cambio di un favore, la donna gli ha rivelato l’ubicazione di suo figlio Ryan. Come scopriamo più avanti nell’episodio sotto ordine di Patriota, Abbisso affoga Lamar Bishop, il VP di Robert Singer/Dakota Bob. Questo sporco favore permette a Victoria Neuman di prendere il suo posto come VP del candidato presidente agli Stati Uniti, dandole ulteriore potere politico.

