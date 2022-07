The Boys 3: Eric Kripke spiega l’uso dell’animazione per raccontare il passato di Black Noir

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nell’episodio 7 della stagione 3 di The Boys si svela il passato si Black Noir ed è stata usata l’animazione per le scene con al centro il personaggio.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni sulla puntata!

Mentre è in fuga, Black Noir si rifugia in una pizzeria della catena Buster Beaver che è abbandonata, dove appaiono alcuni animali realizzati con l’animazione. Ad entrare in scena è persino lo stesso Buster Beaver che lo invita a parlare di quanto gli è accaduto in passato dichiarando:

Non puoi nasconderti da Soldatino. Siamo migliori amici, non è vero? Ti abbiamo fatto superare quell’erezione alle scuole medie, quel massacro all’Hard Rock Café a Lagos. E supereremo anche questo.

Buster presenta poi un riepilogo in versione animata del passato violento e oscuro dei due personaggi, tra cui la reazione avuta quando Soldatino ottiene il ruolo che l’amico voleva in Beverly Hills Cop. Stan Edgar offre poi a Noir l’idea di dare Soldatino ai russi e sostituirlo, ottenendo la sua approvazione. Noir viene quindi sfigurato in battaglia.

Buster, nel presente, lo incoraggia quindi ad affrontare le sue paure, smettere di fuggire e concludere ciò che aveva iniziato.

Lo showrunner Eric Kripke ha spiegato perché hanno deciso di realizzare il segmento animato:

Sapevamo che doveva affrontare questo momento difficile da solo e che dovevamo entrare nella sua testa perché non ha nessuno con cui poter parlare. La prima idea è stata quella dei flashback, ma potevano risultare un po’ noiosi e li abbiamo già fatti nel terzo episodio. Dovevamo mostrare un’intera battaglia per renderli eccitanti. Quindi non volevamo realizzare di nuovo quel tipo di scene.

Lo sceneggiatore e produttore ha quindi sottolineato:

Se c’è un modo stravagante con cui posso raccontare una storia lo userò perché è molto più divertente uscire dagli schermi e raccontare qualcosa in modo unico. L’idea che quando Noir è da solo sia come Biancaneve, con degli animali adorabili che gli girano intorno, mi ha semplicemente fatto ridere.

Kripke ha quindi concluso spiegando:

Si suggerisce in modo chiaro che quelle creature siano sempre presenti. Se si riguardano 2-3 puntate precedenti, sta disegnando Buster Beaver nella sala conferenze. Abbiamo persino avuto una scena che è stata poi tagliata in cui stava mettendo delle scatole di fagioli negli angoli di alcune scene per suggerire il fatto che stia sempre dando da mangiare agli animali.

