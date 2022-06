Dal sottosopra ai super eroi di Amazon Prime Video: Paul Reiser sarà Leggenda nella stagione 3 di The Boys.

Prime Video ha confermato che l’attore apparirà nei panni di Leggenda (che nei fumetti è un alleato dei Boys) nell’episodio di domani. Di seguito quanto dichiarato dal servizio streaming:

Paul Reiser recita in The Boys nei panni de la Leggenda, un iconico personaggio tra i preferiti dai fan della serie originale di fumetti. Reiser sarà presentato come Leggenda nell’episodio di questa settimana intitolato The Last Time To Look On This World Of Lies.

La stagione di otto episodi, che ha debuttato il 3 giugno e uscirà settimanalmente fino all’epico finale l’8 luglio, è trasmessa in streaming esclusivamente su Prime Video in più di 240 paesi e territori in tutto il mondo.

Paul Reiser è stato recentemente nominato per un Emmy come miglior attore non protagonista in una commedia per il suo lavoro nella terza stagione della serie Netflix vincitrice del Golden Globe Il Metodo Kominsky. Di recente ha terminato la nuova serie comica di Hulu Reboot di Steve Levitan al fianco di Keegan Michael Key, Johnny Knoxville e Judy Greer. Reiser è attualmente in Irlanda per girare Il problema con le persone, un film originale che ha scritto e sta anche producendo e recitando con Colm Meaney e Jane Levy. Reiser è apparso anche nella quarta stagione del fenomeno globale di Netflix Stranger Things.