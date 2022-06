Dopo la tragica uscita di scena avvenuta nei terzo episodio della stagione 3 di The Boys, il polpo Timmy è stato ricordato con un video In Memoriam.

Nella serie Abisso, interpretato da Chace Crawford, viene infatti costretto da Patriota a mangiarlo vivo.

Il profilo ufficiale della serie su Twitter ha ora ricordato Timmy con un filmato in cui si invitano i fan a chiedere giustizia per quanto accaduto.

Il drammatico momento è stato realizzato completamente grazie agli effetti speciali, come confermato da Stephan Fleet online dichiarando:

Uno dei risultati migliori che abbiamo ottenuto penso sia stato questo ragazzo completamente in CG. Avevamo un burattino in gomma e alcuni oggetti utili sul set come riferimento, ma è al 100% non reale! Mi sento bene a non aver messo in pericolo o aver fatto soffrire dei veri animali ed è un grandioso uso di VFX.

La scelta di ricorrere agli effetti speciali è stata lodata anche dall’organizzazione PETA che ha ringraziato la serie anche per aver “aiutato gli spettatori a vedere ogni polpo come un individuo come Timothy, non come un antipasto o forma di intrattenimento”.

