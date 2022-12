The Boys 4: Simon Pegg confermato nel cast, Rosemarie DeWitt sarà la mamma di Hughie

The Boys

Simon Pegg tornerà anche per la stagione 4 di The Boys, e sarà affiancato nel cast da Rosemarie DeWitt, che interpreterà la mamma di Hughie.

Non solo, il profilo ufficiale della serie tv di Prime Video ha annunciato anche Elliot Knight e Rob Benedict in ruoli ancora non confermati.

Simon Pegg tornerà invece a indossare i panni del papà di Hughie, come nelle precedenti stagioni.

Le riprese della stagione 4 di The Boys sono al momento in corso in Canada.

Fonte: The Wrap