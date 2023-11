Gen V è stato il primo spinoff live-action di The Boys e come molti di voi sapranno le due serie sono strettamente collegate tra loro, con alcuni personaggi della serie madre che hanno fatto delle apparizioni a sorpresa in Gen V nel corso della prima stagione dello show.

Secondo Eric Kripke, showrunner di The Boys, la scena dei titoli di coda della prima stagione è il punto principale che collega uno show all’altro. “Le vicende di Homelander ci sono sembrate il culmine di questa stagione di Gen V, e direi che il cameo di Butcher è più di ogni altra cosa ciò che prepara la quarta stagione“, ha detto Kripke a Men’s Health. “Butcher, in vista della quarta stagione, è ben consapevole che là fuori c’è un virus in grado di uccidere i supereroi. Quindi, volevamo mostrare il punto di partenza di quel momento, ed è quello che abbiamo fatto negli ultimi momenti di questa stagione di Gen V“.

Per lo più, la quarta stagione dello show ruoterà intorno al virus introdotto in Gen V, insieme alla campagna presidenziale in corso che coinvolge la Victoria Neuman di Claudia Doumit. “Penso che molte cose in Gen V abbiano preparato il terreno per la quarta stagione, e penso che stiamo cercando di mantenere le stesse regole che abbiamo mantenuto per Gen V – sarebbe utile vedere Gen V per capire la quarta stagione, e fornire un po’ più di contesto e un po’ più di profondità. Ma non è assolutamente necessario“, ha aggiunto lo sceneggiatore. “Se volete guardare The Boys senza guardare Gen V, va benissimo, se volete guardare Gen V senza guardare The Boys, va benissimo anche questo. Se non volete guardare entrambe le serie, vogliamo solo che ne guardiate una, senza che vi sembri un compito a casa“.

La serie è ambientata alla Godolkin University School of Crimefighting, l’unica università americana indirizzata ai “giovani dotati”, un ambiente “confortevole” creato appositamente dalla Vought per allevare la nuova generazione di eroi. Gen V esplorerà le vite di Supereroi ormonali e competitivi che mettono alla prova i loro limiti fisici, sessuali e morali, gareggiando per diventare i primi della scuola.

Nel cast compaiono Jaz Sinclair, Lizze Broadway, Chance Perdomo, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Shelley Conn, Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas, Marco Pigossi. Rivedremo anche Jessie T. Usher, Colby Minifie e P.J. Byrne.

Tutti gli otto episodi di Gen V Season One sono ora in streaming su Prime Video. La quarta stagione di The Boys arriverà su Prime Video il prossimo anno.

