Le riprese della stagione 4 di The Boys si sono ufficialmente concluse e ora anche Jack Quaid ha condiviso una foto per celebrare l’occasione.

Alcuni giorni fa era stato Eric Kripke a condividere uno scatto che ritraeva l’attore e il nuovo post lo mostra ancora una volta totalmente ricoperto di sangue.

Jack ha scritto online:

Si sono concluse le riprese della quarta stagione! Ce l’abbiamo fatta! Grazie al nostro incredibile cast e alla troupe determinata e che lavora duramente rendendo ogni stagione così speciale. Questa non è stata un’eccezione. Infatti penso che sia stata la migliore che abbiamo realizzato fino a questo momento, ma sono la persona più di parte in tutto il pianeta. Non vedo l’ora che possiate vedere cosa abbiamo preparato!