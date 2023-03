The Boys 4: Jeffrey Dean Morgan condivide una foto mentre è “al lavoro” sulla serie

The Boys

Jeffrey Dean Morgan è tornato ad accennare al lavoro compiuto sul set della stagione 4 di The Boys condividendo una nuova foto su Twitter.

L’attore ha infatti pubblicato un irriverente scatto realizzato in camerino mentre era “al lavoro” sullo show targato Prime Video.

Per ora i produttori della serie non hanno rivelato nessun dettaglio riguardante il personaggio affidato alla star di The Walking Dead e Supernatural che, fin dalla prima stagione, aveva cercato di essere coinvolto nel nuovo progetto di Eric Kripke.

A febbraio lo showrunner aveva rivelato che le riprese della quarta stagione sono in corso dal mese di agosto e la storia non si concluderà con le puntate inedite.

Tutte le puntate di The Boys sono disponibili su Prime Video.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Che ne pensate della foto di Jeffrey Dean Morgan impegnato nelle riprese della stagione 4 di The Boys? Che personaggio interpreterà?

Fonte: Twitter