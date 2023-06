Dopo una breve apparizione nella terza stagione, Simon Pegg tornerà presto nel mondo di The Boys. Nella nuova stagione, l’attore di Mission: Impossible avrà un ruolo importante come Hugh Campbell, il padre di Hughie (Jack Quaid). Secondo Pegg, la quarta stagione di The Boys si rivelerà sorprendente, per dir poco.

“Sapete quanto è folle The Boys! Diventerà ancora più folle. Mi sono divertito tantissimo in quella serie ed è stato fantastico tornare a interpretare Hugh Senior“, ha dichiarato Pegg a Collider sul red carpet di Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno. “Adoro Jack [Quaid] ed è stato fantastico lavorare con Rose DeWitt, che interpreta la madre di Hughie, anche lei di ritorno. Sarà fantastico e vi piacerà. Sono presente in circa quattro episodi ed è stata una gioia tornare. È una troupe fantastica e lo show è da paura“.

Le riprese della quarta stagione di The Boys sono terminate a fine aprile, ma non è stata annunciata una data d’uscita.

Tutte le puntate di The Boys sono disponibili su Prime Video.

