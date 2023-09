Amazon Prime Video si sta preparando al lancio del suo primo spinoff live-action di The Boys, Gen V che è il secondo progetto nell’universo di The Boys dopo la serie animata The Boys Presents: Diabolical. Tuttavia, i fan continuano a chiedersi se ci saranno ulteriori spin-off ambientati nell’affascinante universo di The Boys. Ora, finalmente, Amazon ha dato una risposta chiara a questa domanda. Durante un’intervista recente con Entertainment Weekly, Vernon Sanders, responsabile della divisione televisiva presso Amazon e MGM Studios, ha condiviso dettagli entusiasmanti sui loro piani futuri per l’espansione di questo universo.

“Posso condividere questo con voi: Eric [Kripke] ha coltivato la sua visione di questo universo da molti anni ormai, e abbiamo sempre avuto conversazioni in corso riguardo a cosa ci riserva il futuro“, ha svelato Sanders. “Al momento, potrebbe essere un po’ prematuro entrare nei dettagli, ma ciò che voglio enfatizzare è che abbiamo una grande fiducia in Eric. Se Eric sarà interessato a continuare a raccontare questa storia, saremo entusiasti di collaborare con lui per esplorare le prossime tappe. Attualmente, ci stiamo concentrando intensamente sulla serie V Gen e sulla straordinaria quarta stagione di The Boys, che sono sicuro lascerà i fan senza parole. Penso che Seth, Evan ed Eric siano sinceramente interessati e probabilmente siamo stati noi a voler stare attenti a non esporci troppo. Quindi, dal momento in cui ci siamo impegnati per la Gen V, volevamo davvero che questa fosse la prossima cosa da fare. Una volta che sarà uscito e avremo la possibilità di vedere la reazione di tutti, potremo iniziare a parlare, come ho detto, di ciò che verrà dopo.”

Vi ricordiamo che i primi tre episodi di Gen V debutteranno su Prime Video venerdì 29 settembre, seguiti da nuovi episodi ogni settimana fino all’epico finale di stagione di venerdì 3 novembre. La serie sarà disponibile in oltre 240 Paesi e territori nel mondo.

La serie è ambientata alla Godolkin University School of Crimefighting, l’unica università americana indirizzata ai “giovani dotati”, un ambiente “confortevole” creato appositamente dalla Vought per allevare la nuova generazione di eroi. Gen V esplorerà le vite di Supereroi ormonali e competitivi che mettono alla prova i loro limiti fisici, sessuali e morali, gareggiando per diventare i primi della scuola.

Nel cast compaiono Jaz Sinclair, Lizze Broadway, Chance Perdomo, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Shelley Conn, Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas, Marco Pigossi. Rivedremo anche Jessie T. Usher, Colby Minifie e P.J. Byrne.

Le serie imperdibili